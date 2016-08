De sport van vandaag: Grand Prix van België en Eredivisie

Verstappen tweede in kwalificatie 'thuisrace' achter Rosberg

27 augustus Max Verstappen start morgen in de GP van België vanaf de tweede plaats. De coureur van Red Bull moest in de kwalificatie alleen zijn meerdere erkennen in Nico Rosberg (Mercedes), die hem dus zal vergezellen op de eerste startrij. Voor Verstappen is het zijn beste kwalificatieresultaat ooit in de Formule 1.