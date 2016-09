Ecclestone wil graag meer 'Verstappens'

Ecclestone ziet in Verstappen een coureur die wil racen en de grenzen opzoekt. ,,De Formule1 is doorgeschoten in de regelgeving, waardoor het voor coureurs heel moeilijk is geworden om echt te racen. Maar kijk eens naar Max, hij is een coureur met ballen en daar zit de Formule 1 om verlegen.''



Maar zelfs Ecclestone had niet voorzien dat Verstappen zo veel talent mee zou brengen. ,,Wie kon er weten dat hij zo'n zegen zou zijn voor de Formule 1? Je ziet wel vaker coureurs die geweldig presteren in lagere klassen en dan niks laten zien in de Formule 1.''