‘Een vijfde plek, wat heb ik daar aan?’

Max VerstappenMax Verstappen weigert zich neer te leggen bij de vele tegenvallers dit seizoen bij zijn Red Bull-team. Foeterend verliet Max Verstappen twee weken terug Canada. Nu de directie emotie weg is, blijft hij op de volgende afspraak in Azerbeidzjan kritisch over zijn seizoen, het falende materiaal en de tegenvallende resultaten. ,,Het is gewoon niét goed.’’

Ja, waar praat je over met Max Verstappen in Bakoe? Over het zoutgehalte in de Kaspische Zee? De futuristische wolkenkrabbers, die in de Azerbeidzjaanse hoofdstad overal verschijnen tussen alle oude Sovjetarchitectuur? Of over Pussycat Doll Nicole Scherzinger en Mariah Carey, die hier een moppie komen zingen?

Nee. Niets van dat alles. A, omdat hij geen toerist is. En B, omdat als topsporter in mineur zijn hoofd niet staat naar culturele en historische wetenswaardigheden.

Hij heeft alleen het vliegveld, zijn hotel en de paddock nog maar gezien in de metropool met ruim twee miljoen inwoners. De rest is van futiel belang, nu zijn flitsende carrière halverwege seizoen 3 door haperend materiaal voor het eerst in een recessie lijkt te zijn geraakt.

'Helemaal ruk'

Een keer derde, drie keer vijfde. Prima. Werelds zelfs, voor een knul van 19. Maar drie uitvalbeurten in de laatste vijf races (Bahrein, Spanje en Canada) met ook nog een verkeerd uitgepakte pitstop in Monaco, deden het gemoed van de jonge Limburger geen goed. ‘Helemaal ruk’, zo noemde hij zijn seizoen twee weken terug in Montreal, toen hij rijdend als tweede na een wereldstart (‘Mijn beste ooit’) werd genekt door zoiets onbenulligs als een kapotte accu. ,,Ik zou niet veel van die woorden afwijken, nu’’, zo blijft hij duizenden kilometers oostwaarts achter de door hem in de camera van Ziggo Sport gebezigde teksten staan.

Met een strak gezicht onder zijn petje legt Verstappen in het teamhonk van Red Bull nog eens fijntjes uit hoe zijn topsportbrein werkt. ,,Ik wil winnen. En dat is niet het geval’’, begint hij. ,,Na het afgelopen jaar verwachtte ik weer progressie te maken. Dan is dit natuurlijk niet zoals het moet.’’

Geen spijt

Dan mag teambaas Christian Horner roepen dat hij ‘helemaal ruk’ een tikje overdreven vindt en dat Max juist aan ‘zijn beste seizoen ooit’ bezig is, voor hem is dat geen reden om zijn woorden te betreuren. ,,Spijt? O, nee. Dat niet. Natuurlijk niet. Wat had ik dan moeten zeggen? ‘Dankjewel?’’’

,,Wat Horner zegt, daar ben ik het ook wel mee eens’’, vervolgt hij, na een korte stilte. ,,Over het algemeen heb ik zelf heel weinig fout gedaan, dit seizoen. Qua performance ben ik ook vooruit gegaan. Dat is positief. Maar tegelijk lijkt me dat ook redelijk normaal. Want je groeit alleen maar. Maar het is dus een vijfde plek waar ik nu voor rijd. En dat wil ik niet. Dus dan is het gewoon niét goed. Snap je? Ook al rijd ik de sterren van de hemel... Als ik dan vijfde rijd, tja, wat heb ik daar aan?’’

Vertrouwen

Veel leeftijdgenoten zouden hun eerste vriendinnetje nog verkopen voor een vijfde plek in de Formule 1. Niet Verstappen. Die gruwelt bij het idee dat hij ook in 2018 in de subtop blijft hangen. Weer racend voor hooguit een vijfde plaats, omdat de Renault-motor en zijn wagen niet beter kunnen en updates uitblijven.

,,Ik kan mezelf niks verwijten, eigenlijk. En dat zorgt er ook voor dat het minder pijn doet. Omdat ik veel niet in eigen hand heb. Maar het is natuurlijk niet wat je wilt. Ik hoop daarom dat het volgend jaar een stuk beter wordt. Maar ik weet niet wat er dan allemaal weer speelt. We gaan het wel zien.’’

Of hij nog vertrouwen heeft dat het goed gaat komen binnen zijn huidige werkomgeving? ,,Altijd. Het zou niet goed zijn als je geen vertrouwen hebt in je team en je eigen mensen. Iedereen blijft pushen om steeds te verbeteren en het maximale uit de situatie te halen. We leren hiervan. Allemaal. Absoluut. Maar het gaat er ook om dat we een oplossing vinden…’’

