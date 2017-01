Einde van tijdperk Ecclestone nabij?

,,We moeten afwachten hoe de nieuwe onderneming er uit gaat zien, maar mijn vervanging is iets dat hoe dan ook toch wel zou zijn gebeurd’’, vertelde Ecclestone aan Press Association Sport. ,,Het werd sowieso al de hoogste tijd dat er een plan zou komen voor mijn positie, mocht ik komen te overlijden of mocht mij iets anders overkomen. Daar waren we al mee bezig, maar toen meldden de kopers zich en was het aan hun om te kijken wie of wat ze er bij willen houden.’’



Vorig jaar leek Liberty Media Ecclestone liefst nog drie jaar aan boord te houden als CEO van de Formule 1. Volgens Britse media is Liberty-eigenaar Chase Carey echter nu hard bezig om een vervanger te zoeken voor Ecclestone. Volgens The Telegraph zou deze zelfs in de ‘komende dagen’ al aangewezen.