Ferrari blaast testsessie af na crash Vettel

Rosberg geeft geen geheimen prijs aan Bottas

3 februari Valtteri Bottas wil graag bij Nico Rosberg op de thee om wat adviezen te krijgen over Mercedes. De Fin neemt dit seizoen het stoeltje in de Formule 1 over van de Duitser, die kort na het behalen van zijn wereldtitel in 2016 afscheid nam.