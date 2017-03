Gefrustreerde Alonso baalt van Honda: 'Niet betrouwbaar en niet snel'

Net als vorig seizoen verlopen de testdagen in Barcelona verre van vlekkeloos voor McLaren. Alonso kon woensdag door allerlei problemen met zijn bolide slechts 46 rondjes rijden, niet eens een raceafstand. Ter vergelijking: Max Verstappen ging 102 keer rond over het circuit.

,,We zijn niet klaar om een race te rijden, terwijl dat over twee weken wel moet gebeuren'', mopperde Alonso, de wereldkampioen van 2005 en 2006. ,,Ik rijd op mijn best en voel me de beste coureur, ik heb alleen een motor nodig die op de rechte stukken even hard gaat als die van de anderen. Voor mijn gevoel is iedereen bij McLaren klaar om weer races te gaan winnen, alleen Honda niet.''