Genemuiden groet Max. Net als Assen. En Spoordonk. En Plasmolen.

Ook nog eens massaal gewapend met spandoeken waarop iedereen, net als bij de interlands van Oranje, graag even wil laten weten waar ze vandaan komen. Een Nederlandse vlag met daarop Assen. Eentje met Friese pompeblêden. Een oranje Max-vlag met daarop het plaatsnaambordje van Nunspeet. De Zeeuwse provincievlag. Eentje uit Lemmer. Een Nederlandse vlag uit Spoordonk (ja, bestaat echt, gemeente Oirschot). Een rood-wit-blauwe driekleur uit Plasmolen (326 inwoners, nabij Mook). En de sympathiekste van allemaal uit gemeente Zwartewaterland met daarop ,,Genemuiden groet Verstappen. Succes!''



Bij belangrijke interlands van Oranje in den vreemde verwacht je zo’n legioen als hier. Of op Alpe d’Huez, in bocht 7. Maar dik 12.000 landgenoten in een nietszeggend dorpje in de Oostenrijkse middle of nowhere, 1000 kilometer bij Utrecht vandaan? Ik blijf het bizar vinden wat een knaap van nog altijd maar 19, bovenmatig getalenteerd met een stuur in zijn hand, allemaal teweegbrengt.