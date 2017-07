Haalt Max weer eens de finish?

GP OostenrijkValtteri Bottas en Sebastian Vettel jagen vanmiddag in Oostenrijk om de racezege. Max Verstappen wellicht op het podium. Maar net zo goed wil de Limburger in zijn 49ste Grand Prix graag weer eens de finish halen, na een periode vol ongeluk. En wellicht kan regen hem nog laten stunten.

Door Arjan Schouten

Als vanmiddag om 14.00 uur de lichten uitgaan op de Red Bull Ring, zal Max Verstappen net als alle duizenden landgenoten aanwezig in Oostenrijk de eerste tien á twintig rondjes zijn hart vasthouden in de RB13. Blijft die wagen het ein-de-lijk weer eens doen? Over de prestaties van zijn auto is dit seizoen al zoveel gezegd. Maar ook de betrouwbaarheid liet te wensen over, zo maakte hij in 2017 in pas vier van de acht races alle rondes vol. De laatste keer dat de 19-jarige Limburger daadwerkelijk de geblokte vlag zag? Eind mei, in Monaco na een onbevredigende middag, drie races terug.

Daarna was er in Canada na tien rondjes die kapotte accu, terwijl hij op de tweede plaats reed. En twee weken later in Azerbeidzjan was het al na twaalf laps klaar in Bakoe, vanwege motorproblemen. ,,Je gaat natuurlijk altijd voor het beste resultaat, maar een keer uitrijden is nu ook wel belangrijk voor me, na alles wat er de laatste races gebeurd is’‘, bekent Verstappen, vorig jaar nog tweede op de Red Bull Ring. Toen startte hij zelfs als achtste, vandaag als vijfde. ,,Maar in die race gebeurde er ook wel heel veel. En de auto van toen was gewoon wat sneller, bijvoorbeeld vergeleken met Ferrari."

Volledig scherm De bolide van Max Verstappen wordt van de baan geduwd na zijn kapotte accu in de Grand Prix van Canada. © AFP

'Regen kan zeker helpen'

Waar Valtteri Bottas en Sebastian Vettel vanaf de eerste startrij normaal gezien uit gaan maken wie de negende race van het wereldkampioenschap wint, denkt Verstappen in Spielberg bei Knittelfeld niet eens hardop aan het podium. ,,Normaal gezien onmogelijk, maar wat is nog normaal de laatste weken? Regen? Kan zeker helpen, ja. Daar vermaak ik me altijd net wat beter in.‘’

De laatste verwachtingen laten zien dat het tussen twaalf en drie uur wel degelijk even zou kunnen druppen boven de Red Bull Ring.

Volledig scherm De weersverwachtingen van vandaag in Spielberg, Oostenrijk. © Buienradar.nl

Oranje legioen

Het zo’n 12.000 man sterke oranje legioen aanwezig langs het asfalt in Stiermarken zal in ieder geval bidden voor een flinke bui, tijdens de Grand Prix. Hun ‘regenmeester’ is dan in zijn element, weten alle fans, die er graag een nat oranje pak voor over zullen hebben.

Wat Verstappen van al die landgenoten langs de baan vindt? ,,Heel erg mooi’‘, zegt de coureur van Red Bull, die gisteravond een kort bezoek bracht aan de naar hem vernoemde camping, waar hij gesigneerde petjes in een gillende massa wierp. ,,Elke keer als ik de pits uitrijd, die eerste bocht in dan gaan ze meteen allemaal staan. De meeste mensen zijn hier Nederlands en dat is wel gaaf. Met m’n helm op hoor ik ze niet, maar ik ze wel. Heel mooi om te zien."

Volledig scherm Max Verstappen bezoekt de camping waar zijn fans staan tijdens de Grand Prix van Oostenrijk 2017. © ANP