Hamilton: Formule 1 loopt achter bij andere sporten

,,De Formule 1 loopt achter in vergelijking met andere sporten'', aldus de 32-jarige Hamilton tegen de BBC Radio. ,,De Formule 1 is verouderd, andere sporten zijn veel verder dan wij, zeker qua entertainment. Er is nog een hoop in te halen.''

Lewis hoopt dat de nieuwe eigenaar Liberty Media daar wat aan gaat veranderen. De plannen om meer te gaan doen met digitale media en sociale media juicht hij toe.

Inhalen





Over de nieuwe regels voor komend seizoen heeft Hamilton vooral zijn bedenkingen. Van zijn ingenieurs heeft hij begrepen dat de nieuwe regels het een stuk moeilijker maken om in te halen. ,,Als dat zo is, wordt het ook minder spectaculair voor de fans. Ik hoop dat onze ingenieurs het mis hebben.''



Hamilton heeft nog geen idee hoe het komende F1-seizoen eruit gaat zien. ,,De nieuwe auto's zijn een stuk sneller. Dat wordt voor alle coureurs een grote uitdaging. Voor mezelf weet ik nog niet of ik makkelijk fit genoeg word om met die snellere wagens goed om te gaan. Misschien zal ik er een beetje problemen mee hebben of mogelijk zal ik aanzienlijk harder moeten werken omdat ik fysiek nog flink tekort kom. We gaan het zien.''

De Brit verwacht niet meteen dat zijn renstal Mercedes opnieuw zal domineren, zoals in de laatste drie seizoenen. ,,Dat lijkt me iets te simpel beredeneerd. We beginnen met een schone lei. Misschien gaat Ferrari wel vooraan rijden of Red Bull. Voor de fans zou dat mooi zijn. Ik denk dat Red Bull voorlopig de grote onbekende is. Ze zijn bij die renstal echt in staat om een geweldige auto te ontwerpen en te bouwen, zeker op basis van de nieuwe regelgeving. Niettemin ga ik met Mercedes vol vertrouwen het nieuwe seizoen in.''

Hamilton moest vorig jaar in de strijd om de wereldtitel voorrang verlenen aan zijn teamgenoot Nico Rosberg. De Duitser is inmiddels gestopt in de Formule 1. Hij is bij Mercedes opgevolgd door de Fin Valtteri Bottas. Max Verstappen eindigde vorig seizoen namens Red Bull op de vijfde plek in het WK-klassement.

Volledig scherm Lewis Hamilton en zijn nieuwe ploegmaat Valtteri Bottas. © AFP