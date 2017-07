Hamilton grote afwezige, Max wel bij F1-show Londen

Verstappen is helemaal weg van Silverstone

18:57 Max Verstappen voelt zich naar eigen zeggen thuis op Silverstone, het circuit waar zondag de Grand Prix van Groot-Brittannië wordt verreden. ,,Het is één van de mooiste banen in de wereld om op te rijden, met zijn snelle bochten en mooie bochtencombinaties. Inhalen op Silverstone is lastig maar op het lange rechte stuk na de snelle bochten is het wel mogelijk'', liet hij vandaag weten op Verstappen.nl.