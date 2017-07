Hamilton krijgt gridstraf voor nieuwe versnellingsbak

Volgens een woordvoerder van Mercedes dateren de problemen met de versnellingsbak van de voorgaande race in Azerbeidzjan. Hamilton koerste in Bakoe af op de winst, tot zijn hoofdsteun kapot ging en hij in de pitsstraat een nieuwe moest halen. De Brit kwam als vijfde over de finish, nog achter zijn Duitse rivaal Sebastian Vettel die tijdens de race twee keer tegen hem aan was gereden. De coureur van Ferrari moest voor straf 10 seconden stilstaan in de pits.