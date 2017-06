Hamilton sprakeloos na ontvangen helm van jeugdidool Senna

Formule 1-historie op zaterdag 10 juni 2017 in het Canadese Montréal. Lewis Hamilton flitste er in de kwalificatie naar de 65ste pole position uit zijn carrière. Wat hem precies op gelijke hoogte bracht met Ayrton Senna, zijn jeugdidool.

En die statistiek bleef niet onopgemerkt. Van familie van de 23 jaar terug verongelukte Braziliaan kreeg hij in de Senna-bocht op het Circuit Gilles Villeneuve een door de Braziliaan in 1987 gedragen helm cadeau. ,,Wow, dit maakt me sprakeloos’‘, jubelde de Brit, die de gele helm meteen uit de plastic doos haalde en knuffelde zoals een kleuter een pluchen beer.