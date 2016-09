Hamilton springt in de bres voor Verstappen

Verstappen raakte vorige week in de Grand Prix van België in een fel gevecht verwikkeld met Kimi Räikkönen. Dat kwam hem niet alleen op kritiek van de Fin, maar ook op een standje van de wedstrijdleiding te staan. ,,We zijn allemaal wel eens een beetje roekeloos geweest, je moet je balans zien te vinden", zo nuanceert Hamilton de affaire. ,,Ik heb in het verleden bij andere coureurs wel ergere dingen gezien."



Hamilton heeft het idee dat de leeftijd van Verstappen soms vergeten wordt. ,,Ik weet niet precies wat ik op mijn 18e zou hebben gedaan in de Formule 1. maar ongetwijfeld had ik veel fouten gemaakt. Ik zie gewoon een jonge, getalenteerde coureur die misschien nog een beetje bijgeschaafd moet worden. Hij heeft al een Grand Prix gewonnen. De druk die op zijn jonge schouders rust, is iets dat de meeste mensen niet kunnen begrijpen"