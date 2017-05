Hamilton verslaat Vettel na heerlijk gevecht, Verstappen valt uit in Spanje

Max Verstappen keek vanaf de zijlijn naar een zinderende race in de Formule 1. Hij zag Lewis Hamilton in zijn Mercedes de Grand Prix van Spanje winnen na een bloedstollend gevecht met de Ferrari van Sebastian Vettel. De Brit boekte zijn tweede zege van het seizoen, maar nam nog niet de leiding in het kampioenschap over. Vettel behield de koppositie met zes punten voorsprong.