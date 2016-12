Hamilton verwacht weer kampioensauto van Mercedes

Mercedes ziet 'opvliegende' Wehrlein niet zitten

18:20 Pascal Wehrlein kan de hoop op het stoeltje van de gestopte wereldkampioen Nico Rosberg bij het Formule 1-team van Mercedes wel opgeven. Teambaas Toto Wolff van de kampioensstal geeft vandaag in de Kölner Express aan dat de 22-jarige Duitser niet de teamgenoot van Lewis Hamilton wordt in 2017. Reden is niet zozeer zijn gebrek aan ervaring of stuurmanskunst, maar zijn opvliegende karakter.