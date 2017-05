Hamilton wint Grand Prix van Spanje, Verstappen valt uit

Door Arjan Schouten



Vier uitvallers, waaronder drie grote namen (Bottas, Räikkönen, Verstappen). Maar de twee grootste namen maakten er in de GP van Spanje een briljant gevecht van. Op het scherp van de snede, inhalend met de banden in het gras en hijgend van alle inspanning, duidelijk horend door de boordradio. Op weg naar zijn 55ste zege reed Lewis Hamilton samen met Ferrari-rivaal Sebastian Vettel iedereen naar huis. Alleen de Red Bull-coureur Daniel Ricciardo, die als derde mee op het podium mocht op een dikke minuut achterstand, werd niet gedubbeld. De rest van het veld kreeg minimaal een rondje aan de broek.



¿Na de geestdodende vertoning in Sotsji was de GP van Spanje een reclamespot voor de koningsklasse. Hamilton begon vooraan, maar zag Vettel meteen langsschieten, waarna Mercedes de strategie noodgedwongen iets aanpaste, wat perfect uitpakte. Met dank ook aan collega Bottas, die voor zijn motorpech de bolide van Vettel nog eventjes ophield en een virtuele safety car-situatie. De daaropvolgende inhaalactie bleek na 44 ronden de beslissende, waarna het slechts een kwestie was van heeldhuids de finish halen, 3,4 seconden voor Vettel, die nog wel leider in de WK-stand blijft. Maar wel met slechts 6 punten voorsprong op Hamilton (104 om 98).