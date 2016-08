Of het er nou twintig- of vijftigduizend zijn, één ding is duidelijk: er zijn veel Nederlanders op het 'thuiscircuit' in de Ardennen. ,,Het lijkt of half Nederland hier is", grapt Verstappens Red Bull-teambaas Christian Horner zelfs. Die indruk is niet vreemd. In de fanzone is het dringen, gaan de Verstappen-petjes als warme broodjes over de toonbank. De warme broodjes ook, ondanks de hitte.



Jeffrey en Willem, uit Utrecht, hebben verkoeling gevonden op tuinstoelen in de schaduw van een groot televisiescherm. ,,Het weer zit mee, wat minder zon mag zelfs wel", vindt Willem, een wat nieuwere fan. Jeffrey volgt de sport al jaren, maar voor allebei is het het eerste Grand Prix-bezoek: ,,Ik was eerst fan van Jos, nu van Max. Ik wilde altijd al naar een race", vertelt Jeffrey. "Bucket list!", grapt Willem. De jongens lijken er meer te willen bezoeken, maar stippen aan dat het geen goedkope hobby is: ,,Oostenrijk en Hongarije zijn misschien opties volgend jaar."



Jeffrey en Willem zijn echte Max-fans. Verstappen maakte vrijdag een rondje over wat om het circuit gelegen campings, gevuld met in Max-stijl opgepimpte caravans, campers en een elektrische Red Bull-stier. Het team heeft Max er maar niet op laten rijden. Wel ging hij op de foto met de 'Oranje Elvis'. Jeffrey en Willem zitten op een andere camping. ,,Op het veld van een plaatselijke voetbalclub", vertelt Jeffrey. Gezellig met de Nederlanders, maar ook de Duitsers, die 'vanochtend vroeg al stonden te barbecuen'.