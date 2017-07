Horner: Sainz zou niet eens in de Formule 1 rijden zonder Red Bull

Sainz had gisteren aan de verzamelde media verkondigd dat hij niet nog een jaar in de Toro Rosso wil rijden. ,,Mijn doel voor volgend jaar is om voor Red Bull te rijden en voor de overwinningen te gaan'', aldus de 22-jarige Spanjaard. ,,Zo niet, dan sta ik open voor andere teams.''

Horner vond de opmerkingen van Sainz weinig verheffend. ,,Sainz zou niet eens in de Formule 1 rijden zonder Red Bull. Wij hebben hem opgeleid en in zijn contract staat dat hij volgend jaar voor ons opleidingsteam Toro Rosso rijdt. Ik zou niet weten naar welk ander team hij denkt te kunnen gaan. Voor Red Bull is de bezetting voor 2018 wat mij betreft dezelfde als dit jaar: Max Verstappen en Daniel Ricciardo.''

Ook Toro Rosso-teambaas, Franz Tost, is niet te spreken over de uitlatingen van de jonge Spanjaard. ,,Ik ben een beetje in verwarring door de uitlatingen van Carlos, want Red Bull heeft werkelijk al zijn stappen in de autosport betaald. Waarom zouden ze hem nu dan weggeven, nadat ze hem helemaal opgeleid hebben. Loyaliteit zou ook een belangrijke rol moeten spelen in deze wereld. En het is niet aan Carlos, maar aan Red Bull waar zijn toekomst ligt. Hij heeft een Red Bull-contract."