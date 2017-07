'Ik wil Max dit jaar nog een race zien winnen'

Hoe vindt u dat Verstappen is omgegaan met alle tegenslagen, dit jaar?

Horner: ,,Ik denk dat hij een enorme volwassenheid aan de dag heeft gelegd. We hebben het wel over een jongen die hier in Engeland met zijn leeftijd nog niet eens een auto mag huren, hè. Zijn leeftijdsgenoten denken misschien nog na over welke studie ze moeten gaan volgen, terwijl Max moet zien om te gaan met druk, de enorme verwachtingen, de massale belangstelling, al die Nederlandse fans die hem achterna reizen. Natuurlijk heeft hij wat emoties getoond, maar hij heeft zichzelf ook steeds snel weer onder controle. Hij gedraagt zich niet als een klein kind van wie zijn speen wordt afgepakt, he has not been throwing his toys out of the pram. Zijn arbeidsethos is gewoon heel erg sterk. In de auto is hij alleen maar beter geworden.’’



Geeft u daar eens wat voorbeelden van?

,,Zijn zelfvertrouwen groeit. Max durft meer beslissingen te nemen wat betreft de set-up van de auto. Werkt beter samen met zijn engineer. Bouwt zijn weekenden beter op, kwalificeert zich sterker en constanter. Deze fase in zijn nog altijd heel prille carrière is in die zin ook karaktervormend voor hem. In een mechanische sport als Formule 1 krijg je altijd te maken met diepte- en hoogtepunten. Hier ben je niet alleen aangewezen op een racket, een stick of een bal. Dat leren accepteren, daar word je alleen maar sterker en completer van.’’



Al bij de tweede wintertest in Barcelona had ook Horner door dat dit seizoen er één met een valse start zou worden voor Red Bull Racing. ,,De probleempunten waren vrij snel ontdekt, maar tot we daar echt wat aan konden verbeteren, waren we al drie, vier races verder. Sinds de GP van Spanje is er bij elke race echte progressie te zien’’, meent hij. ,,Silverstone viel helaas weer een beetje tegen, maar we zitten duidelijk op de goede route.’’



U praat steeds over constante progressie. Max noemde in Canada nog ‘heel het seizoen ruk’. Wie heeft er gelijk?

,,Ach, steek een microfoon onder de neus van een coureur die in kansrijke positie zojuist is stilgevallen… Dan ga je nooit horen: dit was fantastisch. Het is jullie baan om dat te doen. Prima. Maar waar het mij nu om gaat is: wat kunnen we in de tweede helft van het seizoen nog wél bereiken.’’



Formuleert u eens een doelstelling.

,,Ik wil Max nog een race zien winnen, na de zomer. Waar? Dat mag overal zijn. Gelukkig blijven de regels voor volgend seizoen vrijwel identiek. Hoe meer we dus nog leren van deze auto, hoe meer we daar ook van meenemen naar de nieuwe auto. Naar de RB14, die meer en meer vorm begint te krijgen.’’



Die RB14 moét een kampioenskar zijn om de hongerige Nederlander - die nog tot eind 2019 onder contract staat bij Red Bull - tevreden te houden. ,,Het is nu eerst aan ons om Max een auto te geven waarmee hij kan winnen, alvorens we over de toekomst gaan praten’’, zo beseft Horner dondersgoed. ,,Slagen we daarin, dan weet ik zeker dat er geen ander team is waar Max liever voor wil racen dan het onze.’’