Kapotte koppeling voor Verstappen: Dit was het dan weer...

Ja, Max Verstappen werd van de baan geramd in Oostenrijk. Maar die crash waarbij hij via Danil Kvyat en de auto van Fernando Alonso buiten de Red Bull Ring belandde, vertelde niet het hele verhaal. Al bij de opwarmronde voelde Max Verstappen dat er iets niet helemaal goed was met zijn koppeling. ,,Daar voelde ik al dat de koppeling raar aanvoelde, die was gewoon al kapot’‘, vertelde hij voor de camera van Ziggo Sport.

,,Ik probeerde voor de zekerheid nog zoveel mogelijk aan de buitenkant te blijven om niet geraakt te worden. Maar Kvyat raakte Alonso en die raakte mij. Doordat de druk in de motor heel laag was, ging een lager in de koppeling ook nog eens kapot. Die wilde vervolgens alleen maar slippen, die had geen drive meer.‘’ Nog een paar bochten tufte hij door op een slakkengangetje, alvorens hij zijn RB13 maar parkeerde en zich met alternatief vervoer terug naar de garage voegde. ,,Die auto staat ergens in bocht 8. Dit was het weer," zuchtte Verstappen voor de camera van Ziggo. ,,Ik had gehoopt op iets anders."