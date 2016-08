Kapotte versnellingsbak nekt Verstappen

Verstappen was vrijdagmiddag nog de snelste in de 2de vrije training op het circuit van Spa-Francorchamps, maar kreeg zaterdagochtend te maken met de kapotte versnellingsbak. De coureur begon wel, maar kon geen enkele ronde volledig rijden. Volgens teambaas Christian Horner is een kapotte sensor de oorzaak dat Verstappen de training niet kon rijden.



Als de bak vervangen wordt , begint Verstappen met een gridstraf van 5 plekken aan de kwalificatie. Spannend blijft nu of zijn bolide op tijd is gemaakt.



Zaterdag was Fin Kimi Raikkonen in zijn Ferrari de beste met een tijd van 1.47,974. Hij bleef Verstappens teamgenoot Daniel Ricciardo voor (1.48,189). De Duitser Sebastian Vettel (Ferrari) eindigde als derde in 1.48,297.