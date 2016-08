Kevin Magnussen fit verklaard voor Monza

Teambaas Horner: Max kan beter niet zeggen waar hij verblijft

31 augustus Max Verstappen wacht een heet weekeinde in Monza, waar zondag de Grote Prijs van Italië wordt verreden in de Formule 1. Monza is het thuiscircuit van Ferrari. ,,Ik vrees dat Max nu de rode lap is voor Ferrari. Ik hoop dat de fans een beetje kalmeren'', zegt topadviseur van Verstappens team Red Bull Helmut Marko in de Duitse krant Bild.