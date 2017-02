Lauda verwacht dat F1-teams zich niet inhouden bij testdagen

Vanwege de ingrijpende veranderingen in de regelgeving dit seizoen verwacht Lauda dat de teams alles zullen geven. ,,De eerste testdagen zullen we gebruiken om de regelgeving echt te doorgronden. Daarna hebben we een paar dagen de tijd om updates door te voeren. De laatste testdagen, van 7 tot en met 10 maart, zullen we echt gaan racen. Niemand zal zich inhouden en de kaarten pas in Melbourne (de eerste Grand Prix red.) op tafel leggen. We willen echt weten waar we staan", aldus Lauda tegenover de Zwitserse krant Blick. ,,Deze keer zullen we niet bluffen."