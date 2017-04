LIVE: Alonso haakt meteen af, crash na start, Max op P5

Max Verstappen was gisteren zeer ontevreden over zijn kwalificatie. Hij leek zich achter teamgenoot Daniel Ricciardo als zesde te gaan kwalificeren, maar de Braziliaan Felipe Massa dook net voor het einde van de sessie nog onder zijn tijd. Verstappen klaagde over gebrek aan grip, een euvel waar Mercedes-coureur Lewis Hamilton ook mee te kampen had.

Op de Sochi Autodrom in Sotsji, waar in 2014 de Winterspelen één groot Oranje-feestje werd, is voor Max Verstappen de cirkel vandaag rond. Vorig jaar reed de Limburger op het circuit in Sotsji zijn laatste race voor Toro Rosso , voordat hij de overstap naar het 'grote' Red Bull maakte. De Nederlandse tiener haalde toen de finish niet.

Van veel ambiance of een gezellige sfeer is in Sotsji geen sprake. Dat zou ook niet passen bij het stratencircuit langs het klinische, kunstmatige pretpark . De baan wordt gekenmerkt door veel negentiggradenbochten. Het maakt het bijna zes kilometer lange circuit aan de boorden van de Zwarte Zee een typisch 'start-stopcircuit' . Vorig jaar zat het venijn meteen bij de start. Eerst met de crash tussen lokale held Daniil Kvyat en Sebastian Vettel en een bocht later een nieuwe botsing tussen de Rus en de Duitser. Vettel kon zijn boldie niet meer onder controle houden, waarna een andere Duiitser - de latere wereldkampioen Nico Rosberg - met de zege aan de haal ging.

The Russian GP start is set to be delayed until Max Verstappen's car is fixed.

Max Verstappen is er niet helemaal gerust op: ,,We hadden geen tijd meer om de waterpomp te vervangen'', vertelde de Limburger voor de camera van Ziggo Sport. ,,Daarom hebben we de pomp dichtgekit . Nu moeten we afwachten hoe lang we het uithouden. Het is niet anders. Misschien moeten we iets eerder stoppen.''

Het is droog, 23 graden en licht bewolkt in Sotsji . Negentien coureurs staan klaar. Negentien? Ja, negentien, Fernando Alonso stapt uit. Hij klaagde via de boardradio al over zijn auto.

Negentien coureurs zijn van start gegaan, maar al na twee bochten is het over voor Romain Grosjean (Haas) en Jolyon Palmer (Renault). Zij botsen. Meteen komt een safetycar in de baan. Max Verstappen is het begin goed doorgekomen. De Limburger is Felipe Massa en stalgenoot Daniel Ricciardo al voorbij voor P5 . Bottas ligt op P1.

Max Verstappen gaat vanmiddag vanaf de zevende plek van start bij de Grote Prijs van Rusland. De coureur van Red Bull moet in de achtervolging op het circuit van Sotsji om kans te maken op een podiumplek.



Verstappen was gisteren zeer ontevreden over zijn kwalificatie. Hij leek zich achter teamgenoot Daniel Ricciardo als zesde te gaan kwalificeren, maar de Braziliaan Felipe Massa dook net voor het einde van de sessie nog onder zijn tijd. Verstappen klaagde over gebrek aan grip, een euvel waar Mercedes-coureur Lewis Hamilton ook mee te kampen had.



,,In de race is dat misschien anders'', zei de Limburger hoopvol. Vorig jaar reed Verstappen op het circuit in Sotsji zijn laatste race voor Toro Rosso, voordat hij de overstap naar het 'grote' Red Bull maakte. De Nederlandse tiener haalde toen de finish niet.



De twee Ferrari's starten om 14.00 uur vanaf de eerste startrij. WK-leider Sebastian Vettel was zaterdag de snelste in de kwalificatie en veroverde poleposition. Kimi Räikkönen bleef de Mercedessen van Valtteri Bottas (derde) en Hamilton (vierde) ook voor. Het is voor het eerst sinds 2008 dat twee rode bolides van Ferrari de eerste startrij vormen.