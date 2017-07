LIVE: Spannende kwalificatie, Verstappen sterk op Silverstone

Ricciardo, de geluksgoeroe van de Formule 1

13:17 Humor in de paddock? Bij Sebastian Vettel of Kimi Räikkönen hoef je daarvoor niet te zijn. Net zo min als bij Mercedes. Maar gelukkig is daar dan nog Daniel Ricciardo, die een schijthekel heeft aan sikkeneurige collega’s. ,,Als je niet geniet van deze wereld, prima. Maar ga dan wat anders doen.‘’