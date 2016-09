LIVE: Schitterende opmars Vettel, Verstappen heeft het lastig

GP van SingaporeMax Verstappen start om 14.00 uur vanaf de vierde positie in de Grand Prix van Singapore, de vijftiende race in het wereldkampioenschap van de Formule 1. Mis niets in ons liveblog!

De opwarmronde is begonnen. Voor wie hoopte op een tropische bui in Singapore, die kans is nihil . Tien procent kans op regen, zo melden de weerstations .

LAP 10/61 MERCEDES: "This is serious Nico, we need that brake management" #SingaporeGP #F1NightRace

Er wordt fel strijd geleverd tussen Kvyat en Verstappen om P8. Het verschil tussen de coureurs is een paar tienden van seconden . Verstappen probeert, probeert nog een keer en probeert nog een keer, maar Kvyat houdt de deur stevig dicht. Inmiddels is de top-drie weer zoals die was voor de pitstops. Rosberg voert de race aan, Ricciardo op twee. Plek drie is voor Hamilton . Vettel ligt na een opmerkelijke opmars zelfs op P7.

Voor hem staan de Duitser Nico Rosberg en de Brit Lewis Hamilton van Mercedes en ook zijn teamgenoot Daniel Ricciardo. De Australiër vertrekt vanaf de tweede plek.



Verstappen acht zich niet kansloos voor de zege op het bochtige circuit Marina Bay in Singapore, waar de race in de avonduren bij kunstlicht wordt verreden. De Limburger was in de trainingen erg snel en deed nauwelijks onder voor de doorgaans snellere Mercedessen.



De bandenstrategie kan Verstappen helpen. Hij start op zogeheten supersofts, die langer meegaan dan de 'ultrasofts', waar Rosberg en Hamilton op starten. Mogelijk kan hij daar in de beginfase van de race van profiteren.



Rosberg won de laatste twee races en lijkt de man in vorm, ook al doordat hij vier keer pole pakte in de laatste vijf races. Hij heeft in de WK-stand 2 punten minder dan leider Hamilton.



De GP van Singapore start om 14.00 uur Nederlandse tijd. Mis vanaf 13.00 uur hier niets met ons liveblog.