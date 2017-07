Dubbelslag Ferrari op Hungaroring, Verstappen vanaf P5

Wehrlein mist bocht en gaat hard de vangrail in

28 juli De Duitse coureur Pascal Wehrlein is tijdens de tweede vrije training op de GP van Hongarije hard de vangrail in geknald. De Sauber-coureur verliest de controle over het stuur en rijdt in een bocht rechtdoor. De Duitser kon zelfstandig uit zijn bolide stappen.