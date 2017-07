Verstappen zesde bij tweede training, Ricciardo weer de snelste

Ook de tweede vrije training voor de Grand Prix van Hongarije is een prooi voor Daniel Ricciardo. De Australiër van Red Bull verbeterde zijn winnende tijd bij de eerste vrije training (1.18,486) nipt: 1.18,455. Max Verstappen, die lang in de pits bleef, klokte de zesde tijd op supersofts met 1.18,951.



Ricciardo was bijna twee tienden sneller dan Sebastian Vettel, die nipt voor Valtteri Bottas eindigde. Verstappen moest ook Kimi Räikkönen en Lewis Hamilton voor zich dulden. De top-tien werd gecompleteerd door Nico Hülkenberg, Fernando Alonso, Carlos Sainz en Stoffel Vandoorne.



Met de dubbele zege in de eerste twee vrije trainingen lijken de upgrades van Red Bull hun vruchten af te werpen op de Hungaroring. Verstappen was in beide trainingen aanmerkelijk langzamer dan zijn Australische teamgenoot: zeven tienden bij bij de eerste vrije training en bijna een halve seconde bij de tweede sessie.



Rommeligheid

De tweede vrije training liet zich kenmerken door zijn rommeligheid. Na twee rode vlaggen bij de eerste vrije training was er ook vanmiddag tweemaal code rood door crashes van Pascal Wehrlein en Jolyon Palmer. De Duitser verloor de controle in dezelfde bocht als Antonio Giovaninazzi in de ochtendsessie en parkeerde zijn auto in de bandenstapels. Palmer, die vanochtend ook al langs de baan terecht kwam, crashte ook vanmiddag tegen een muur langs de baan.



Morgen volgt om 11.00 uur de derde training en kunnen de coureurs zich om 14.00 uur kwalificeren. Zondag staat de Grand Prix op het programma. Het verschil in de top van het WK-klassement tussen Sebastian Vettel en Lewis Hamilton bedraagt slechts één punt.