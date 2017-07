LIVE: Tijdstraf van 10 seconden voor Verstappen na botsing met Ricciardo

Max Verstappen was tevreden over zijn kwalificatie gisteren. ,,Na een moeilijke vrijdag zaten we er gisteren goed bij. We zien het wel vandaag. Ik wil zelf goede start maken. Ik weet niet wat er voor me gebeurt, dat is niet aan mij. Het is een kwestie van het eerste rondje doorkomen, daarna wordt het lastig inhalen. Maar met een beetje strategie is er veel mogelijk." De Nederlandse zwemster Femke Heemskerk is vandaag te gast bij Red Bull, nadat ze meedeed aan het WK zwemmen in Boedapest: ,,Dit is echt een hele andere cultuur. Ik heb een hele goede tijd gehad hier in Boedapest met het WK zwemmen, maar ben ook blij dat ik dit nog even mee mag maken. Ik heb net even met Max staan praten. Het is hier heel relaxed zo kort voor de start, dat is bij zwemmen wel anders. Je kunt hier heel dichtbij komen, dat maakt de sport zo aantrekkelijk."

Door Rik Spekenbrink



De eerste ronde van een grand prix is altijd spannend, de eerste bocht altijd dringen. Maar op de Hungaroring belooft het vandaag echt bloedstollend te worden. De eerste zes coureurs op de grid ontlopen elkaar niet veel en willen in de laatste race voor de zomerstop allemaal hun slag slaan.



Max Verstappen, die tot dusver een onfortuinlijk seizoen doormaakt, was zaterdag tevreden over zijn kwalificatie. Met 'P5' is hij op papier weliswaar niets opgeschoten sinds de laatste grand prix, maar het gat met Sebastian Vettel op pole position was teruggebracht tot een halve seconde. En, voor het eerst dit weekeinde, voelde zijn Red Bull goed aan, vertelde Verstappen. De upgrade aan de wagen lijkt effect te hebben, de juiste balans op dit circuit gevonden. En hij had ploegmaat Daniel Ricciardo opnieuw verslagen.



De Limburger start daardoor aan de goede, schone kant van de grid. Zijn team heeft dit jaar bovendien patent op goede starts. ,,Daar moet het gebeuren, in de eerste ronde. Daarna wordt inhalen lastig, hooguit lukt dat via de pitstops", zei Verstappen, toch beroemd om zijn inhaalkunsten.Maar hij is niet de enige die in de lange aanloop naar bocht 1 zijn slag wil slaan. Ook in de titelstrijd is deze Grote Prijs belangrijk.



De Mercedessen hebben het echter zwaar in Hongarije, Ferrari is ze op het smalle, relatief trage circuit de baas. Naast Vettel bezet Kimi Räikkönen de tweede plek op de voorste startrij. Lewis Hamilton moet zijn teamgenoot Valtteri Bottas voor zich dulden en start als vierde. Terwijl juist hij, vijfvoudig winnaar op de Hungaroring, na zijn zege in Engeland twee weken geleden het momentum leek te hebben.



Hamilton heeft 1 punt minder dan Vettel en hoopte de vakantie in te gaan als leider in het WK-klassement. Dan moet er toch het een en ander gebeuren. Maar met een verwachte temperatuur van 32 graden is een slijtageslag niet uit te sluiten, en op de Hungaroring hebben de afgelopen 30 jaar genoeg verrassingen plaatsgevonden, zei ook Verstappen van de week. De Nederlander heeft dit seizoen pas één podiumplaats behaald. Toch wilde hij zaterdag na de kwalificatie niet zeggen of hij op voorhand zou tekenen voor een tweede. ,,Dat zien we zondag wel."