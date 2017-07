LIVE: Verstappen maakt zich klaar voor training in Oostenrijk

Goedemorgen en welkom bij de liveblog voor de eerste vrije training van de Grand Prix van Oostenrijk. Om 10.00 uur mag Max Verstappen in zijn Red Bull de Red Bull Ring op. In Bakoe was hij tijdens de eerste twee vrije trainingen het snelst, wat kan hij vandaag laten zien?



De eerste training is waarschijnlijk droog, terwijl er vanmiddag grote kans op regen is. Dat komt goed uit, want tijdens de race op zondag is er ook een zeer grote kans op een waterballet!



Het hele Grand Prix weekend is bij ons in het liveblog te volgen of via Ziggo Sport.