LIVE: Verstappen stabiel op vierde plek, Räikkönen leidt

Räikkönen verrast met pole, Verstappen start als vierde

12:01 Max Verstappen begint morgen als vierde aan de 75ste Grand Prix van Monaco. De Nederlander van Red Bull Racing bleef in de kwalificatie 0,3 seconde achter bij Ferarri-coureur Kimi Räikkönen, die in het prinsdom opvallend genoeg vooraan mag vertrekken. De grootste verrassing? Lewis Hamilton, die er al in Q2 al uit lag.