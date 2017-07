Magnussen als lulletje rozenwater tussen Hamilton en Vettel in

Door Arjan Schouten

Arme, arme Kevin Magnussen. Slechts twee vragen kreeg hij. Vragen zonder inhoud. De Deen van Team Haas was tafelvulling. De nummer drie achter de desk, omdat er volgens de FIA-regeltjes nu eenmaal drie man achter de desk moeten zitten. Twee uur voor de persconferentie met kemphanen Sebastian Vettel en Lewis Hamilton zag hij zelf de bui al hangen.

,,Straks in een persco met Vettel en Hamilton. Weet niet of ik veel aan praten toe ga komen'', twitterde hij, begeleid door een smiley. U kent het verhaal. Achter de safety car bij de vorige race in Azerbeidzjan trapte Hamilton even op de rem, Vettel klapte bijna bij ‘m achterop en uit pure frustratie gaf hij de Mercedes daarna even een ram van de zijkant. Elkaar voor rotte vis uitmakend draalden de twee daarna in Bakoe langs alle camera’s. Een zware straf voor Vettel bleef uit. Excuses kwamen er pas na de hoorzitting in Parijs, waar hem wederom geen flinke sanctie werd opgelegd. Maar toegeven dat hij fout zat? Nee. Hoop was gevestigd op de persconferentie, waar de twee voor het eerst weer naast elkaar zouden zitten, na het incident in Bakoe.

Maar daar speelden ze met verve alsof de oorlog al voorbij was. De ene na de andere vraag beantwoordend, met Magnussen als lulletje rozenwater ertussen. Zelf wilde hij graag aan de zijkant gaan zitten. Maar daar stak de perschef een stokje voor. Als soort van scheidsrechter moest hij in het midden, waar hij maar wat naar beneden zat te kijken, onder tafel scrollend op z’n telefoon. En opeens was daar die vraag, na 21 minuten zwijgen. ,,Coming to you, Kevin…'' Net alsof hij in slaap was gesukkeld, veerde Magnussen geschrokken op, met een bulderende zaal als gehoopt effect. Het ging over de mogelijkheid of hij de derde kwalificatiesessie zou kunnen halen op de Red Bull Ring. Geen idee, had de Deen. En niemand die het ook maar iets boeide. En er kwam zowaar nog een vraag. Want om de sfeer te breken mochten Vettel en Hamilton even over hun voice-over rolletjes vertellen in de nieuwe Pixar-animatie Cars 3.