Magnussen dronk geen druppel tijdens GP van Singapore

''Dit was lichamelijk erg zwaar. Ik weet niet wat er aan de hand was. Of er zat geen water in mijn drinkfles, of het drinksysteem werkte niet. Hoe dan ook, ik besloot op een gegeven moment het uit mijn hoofd te zetten en er het beste er van te maken'', vertelde een uitgedroogde Magnussen op de website van het Britse vakmagazine Autosport.



De Deen kweet zich met een droge keel met verve van zijn taak, want hij eindigde als tiende en verdiende daarmee nog een punt voor het wereldkampioenschap ook.