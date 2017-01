Manor heeft voor einde maand 6 ton nodig om te overleven

Vettel wint Nations Cup in Miami

0:22 Sebastian Vettel heeft Duitsland zondag de Nations Cup bezorgd bij de Race of the Champions in Miami. De Formule 1-coureur van Ferrari won in het honkbalstadion van Miami Marlins, dat was omgetoverd tot een racecircuit, al zijn duels. In de finale rekende Vettel af met de Amerikaanse broers Kurt en Kyle Busch, sterren uit de Nascar-series.