Massa bergt na 14 seizoenen zijn helm op

Massa won in zijn carrière elf keer een grand prix. Alle keren was dat in een bolide van Ferrari, tussen 2006 en 2008. Hij finishte in 2008 als tweede in het wereldkampioenschap achter Lewis Hamilton. Sinds 2014 rijdt hij voor Williams.



,,Ik ben nu zenuwachtiger dan ik ooit voor een race ben geweest, maar na vijftien jaren in de Formule 1 is dit mijn laatste seizoen. Nog acht races te gaan en ik zal er zoveel mogelijk van genieten'', zei de veteraan op het circuit van Monza, waar dit weekeinde de Grote Prijs van Italië wordt verreden.



In 2009 raakte Massa betrokken bij een zwaar race-ongeval tijdens de GP van Hongarije. Een afgebroken veer van de auto van Rubens Barrichello boorde zich in de helm van zijn landgenoot. Massa raakte buiten bewustzijn en crashte in de bandenstapel. Hij werd afgevoerd met een schedelbreuk, een hersenschudding en snijwonden aan zijn voorhoofd. De Braziliaan herstelde volledig, maar de foto van vlak na de crash blijft huiveringwekkend.