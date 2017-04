Max Verstappen heeft Jaap Eden Trofee eindelijk in handen

Bij de prijsuitreiking op 21 december schitterde de coureur op het sportgala door afwezigheid. Toen hij tot winnaar werd uitgeroepen, haalde oud-coureur Jan Lammers voor hem de prijs op.



Afgelopen vrijdag kwam Verstappen alsnog het beeldje ophalen, meldt de NOS. Verstappen, die vorige week nog vijfde werd in de openingsrace in Australië, was even in Nederland. Lammers zag zijn kans schoon om het Limburgse racetalent zijn Jaap Eden-beeldje te overhandigen.