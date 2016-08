Max Verstappen stelt teleur na chaotische 'thuis-GP' op Spa

De winst in de Ardennen ging naar Nico Rosberg. De Duitse coureur van Mercedes verkleinde daardoor zijn achterstand in het WK op teamgenoot Lewis Hamilton, die derde werd, tot negen punten. Daniel Ricciardo, de Australische ploegmaat van Verstappen bij Red Bull, kwam als tweede over de finish.



De tienduizenden Nederlandse fans op de tribunes langs het Belgische circuit hoopten dat Verstappen vanmiddag zijn tweede overwinning in de Formule 1 zou gaan vieren. De achttienjarige coureur had zaterdag zijn beste resultaat ooit in de kwalificatie neergezet, door achter Rosberg de tweede tijd te klokken.



Alle mooie plannen gingen bij de start echter al in rook op. Verstappen botste aan de binnenkant van de eerste bocht met Ferrari-coureur Kimi Räikkönen, die op zijn beurt was aangetikt door teamgenoot Sebastian Vettel. De voorvleugel van de Red Bull raakte daardoor beschadigd.