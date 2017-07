'Max zou zomaar drie races op rij kunnen winnen'

En weer ging het mis in Oostenrijk voor Max Verstappen. Zijn vijfde uitvalbeurt in zeven races tijd. Wie gaat grasduinen door de reacties op alle Formule 1-fora in de krochten van het internet, waant zich direct in een strip van Michel Vaillant. Het zou gaan om sabotage. Om een voorkeursbehandeling van Daniel Ricciardo, die bovendien in betere auto zou rijden. Wat al die zogenaamde ‘fans’ voor het gemak even vergeten is dat Daniel Ricciardo bij zijn thuisrace in Melbourne ook strandde met pech. Net als in Rusland. En laat duidelijk zijn: deze situatie is voor een miljoenenbedrijf als Red Bull Racing met een budget van zo’n 450 miljoen euro minstens zo catastrofaal als voor Verstappen zelf. Het kost ze miljoenen. Wie daarnaast vermoed dat Verstappen een stel door de Bovag afgekeurde monteurs aan zijn kant van de garage heeft staan, moet zich even verdiepen in de historie van Red Bull Racing ,,Veel van die monteurs werkten voor Vettel, in zijn kampioensjaren. Dus daar kan het moeilijk aan liggen", beseft Verstappen zelf.