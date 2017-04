McLaren kijkt weinig hoopvol uit naar GP van China

,,Het circuit van Sjanghai met zijn lange en snelle rechte stukken zal onze zwakte nog duidelijker blootleggen'', vreest Boullier. McLaren ging enkele jaren geleden een verbond aan met Honda, maar die samenwerking heeft niet geleid tot een goede bolide. Ook deze winter is het de Japanse fabrikant niet gelukt een sterke motor te leveren. Dat bleek al tijdens de testraces in Barcelona en ook in de openingsrace in Melbourne waren de coureurs van de Engelse renstal niet voorin te vinden.

Kopman Fernando Alonso was na de race in Australië hard in zijn oordeel: ,,Onder normale omstandigheden zijn we het laatste team'', aldus de tweevoudig wereldkampioen.



Directeur Zak Brown liet aan Autosport weten dat McLaren niet zal breken met Honda. ,,We zijn een raceteam en een autofabrikant, maar we bouwen geen motoren. Dus onze samenwerking met Honda stopzetten is niet aan de orde. We werken er juist hard aan dat Honda ons zo snel als mogelijk een motor geeft waarmee we kunnen strijden om de wereldtitel. Dat is het gezamenlijke doel.''



Brown toonde begrip voor de onvrede van Alonso. ,,Een wereldkampioen is pas tevreden als hij kan winnen. Dus wekt het geen verbazing als hij zijn ongenoegen uit over een ondermaats presterende bolide.''