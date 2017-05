McLaren zoekt gamer om F1-wagen te testen

McLaren is een competitie begonnen, World's Fastest Gamer, om de nieuwe testcoureur te vinden. De winnaar krijgt een jaarcontract bij de renstal en mag zich de officiële simulatorcoureur noemen. Die overlegt met de monteurs van de renstal, op het hoofdkantoor en op circuits over de hele wereld. ,,De winnaar wordt echt een belangrijk deel van ons team. Dit is echt: we hebben absoluut ondersteuning op onze computerplatforms nodig'', aldus McLaren-directeur Zak Brown.



De renstal heeft een YouTube-kanaal opgezet waar de competitie te volgen is. In de herfst is er een finale, waarbij tien coureurs kunnen laten zien wat ze in hun mars hebben. Ze zullen in meerdere games en op meerdere platforms tegen elkaar racen.