Mercedes verwacht aangepaste Red Bull bij start Formule 1-seizoen

Mercedes-teambaas Toto Wolff denkt dat de wagen waarmee concurrent Red Bull de testdagen rijdt, niet de uiteindelijke auto is waarin Max Verstappen en Daniel Ricciardo zullen starten bij de eerste Grand Prix van het jaar in Melbourne.

,,Ik twijfel er niet aan dat de auto die Adrian (Newey, ontwerper Red Bull, red.) en zijn team laten starten een zware tegenstander zal zijn", zegt Wolff in een interview op Formula1.com. ,,Ik denk dat we de echte Red Bull van 2017 nog niet hebben gezien."

De reactie van Wolff volgt op uitspraken van Newey, die zegt dat hij de nieuwe Mercedes-bolide er ingewikkelder uit vindt zien dan de Red Bull die vorige week aan de start stond bij de eerste testdagen in Barcelona. ,,Het gaat om de prestaties van de auto", vindt Wolff. ,,Of dat met geavanceerd werk of een simpelere aanpak wordt bereikt, is uiteindelijk niet relevant."

Bottas

Mercedes start dit seizoen met Lewis Hamilton en Valtteri Bottas, de opvolger van de gestopte wereldkampioen Nico Rosberg. Of dat een achteruitgang is? Wolff: ,,Nee, we vertrouwen op Valtteri. Hij heeft 77 races met negen podiumplaatsen gereden voor Williams en hij kan uitstekende cijfers overleggen in de jeugdcategorieën. Hij is volwassen genoeg om in Nico's voetsporen te treden. Ze lijken zelfs op elkaar: winnaars in de jeugd en een goede opleiding met enkele hoogtepunten bij Williams, maar vanwege hun auto's niet in staat om races te winnen."

Vanaf morgen testen de coureurs nog drie dagen op het Circuit de Catalunya in Barcelona. Mercedes komt naar alle waarschijnlijkheid met een verbeterde wagen, die met nieuwe ontwikkelingen en andere motorinstellingen twee seconden tijdwinst moeten opleveren. Wolff blijft schimmig over zijn eerste indruk van de nieuwe Mercedes. ,,Er is een vroege indicatie dat we er goed voorstaan, maar niet meer of minder dan dat."