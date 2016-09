Mercedes verwacht titelstrijd tot laatste Grand Prix

,,We zien een echte knokpartij, waarbij dan de een en dan weer de ander een rake klap uitdeelt. Wie van de twee gaat winnen, kan ik niet voorspellen. Ze zijn op dit moment zeer aan elkaar gewaagd."



Rosberg lijkt in deze fase van het kampioenschap 'het momentum' te hebben. De Duitser won de laatste drie races en nam met zijn zege afgelopen zondag in Singapore de leiding in het kampioenschap over van Hamilton. ,,Ik zag in Singapore de beste Rosberg ooit, maar dat wil niet zeggen dat Hamilton is uitgeschakeld. De volgende race in Maleisië kunnen de rollen weer omgedraaid zijn", aldus Wolff.



Het WK telt nog zes races. Rosberg won dit jaar acht grands prix en leidt met 273 punten. Hamilton, winnaar van zes races, volgt met 265 punten. Max Verstappen is de enige coureur uit een ander team die dit jaar een Formule 1-race wist te winnen. Hij won in zijn Red Bull de Grote Prijs van Spanje.