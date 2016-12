Mercedes ziet 'opvliegende' Wehrlein niet zitten

Belg Vandoorne wil strijd aangaan met Verstappen

17 december Stoffel Vandoorne ziet uit naar zijn eerste seizoen als volwaardig coureur in de Formule 1. De Belg hoopt vooral op spannende duels met Max Verstappen. ,,Veel autosportliefhebbers kijken uit naar een duel tussen ons. Dat is normaal, al zijn we helemaal anders. Hopelijk kunnen we samen voor de overwinningen strijden'', zegt de Belg op Sporza.