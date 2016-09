Motorupdate voor Red Bull verwacht bij GP van Singapore

Gisteren werd op het circuit van Monza nogmaals duidelijk dat Daniel Ricciardo en Verstappen weinig kans hadden om op hoge snelheid te vechten met de Ferrari's en Mercedessen. Op het smalle circuit van Singapore moet het chassis van Red Bull de kansen al flink vergroten en met een boost van de motor moet de Oostenrijkse renstal zelfs voor de overwinning kunnen gaan.



Tegen Motorsport zegt teambaas Christian Horner dat er enkele updates aankomen. ,,We hebben enkele kleine updates, maar onze focus ligt vooral op 2017. Kleine updates dus in Singapore, niets groots."



Horner geeft aan dat het geen verrassing is dat Red Bull niet mee kon strijden in de Grand Prix van Italië. ,,Dat is een circuit dat draait om het aantal pk's. We staan er wel beter voor dan twaalf maanden geleden, er is nog een gat, maar de komende Grands Prix moeten onze auto beter liggen. Singapore, Maleisië, Japan en Mexico liggen ons op papier goed."



De Grand Prix van Singapore wordt op 18 september verreden en is te volgen via een liveblog op AD.nl.