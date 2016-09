Onderzoek naar bijna-ongeluk GP Singapore

De man, die met een aantal collega's de brokstukken van een crash bij de start van Force India-rijder Nico Hülkenberg had opgeruimd, was vermoedelijk over het hoofd gezien door de wedstrijdleiding die het sein gaf de race te hervatten.



De FIA wil onderzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren om een herhaling uit te sluiten. De wedstrijdleiding had tot drie keer toe bevestigd dat het parcours weer vrij was, maar op beelden was te zien hoe een laatste marshal zich uit de voeten maakte op het moment dat Mercedes-rijder Nico Rosberg en de rest van het veld in volle vaart in aantocht waren. ,,Dit was erg gevaarlijk'', zei Mercedes-baas Toto Wolff. ,,Ik ben blij dat dit goed is afgelopen.''