Oranje-fans nemen 'Grand Prix van Nederland' over

Nederlandse fans, naar verluidt zijn het er rond de 10.000, hebben er wel wat voor over moeten hebben om hun Formule 1-held te aanschouwen. Gisteren stonden er voor en na de kwalificatie al urenlange files richting het Belgische circuit. Mensen die na de race terugreden, moesten zo'n 3,5 uur rekenen om alleen nog maar in Maasticht te komen.



De files hebben de pret niet weten te drukken. ,,Er hangt een goed sfeertje in Spa", vertelt AD-verslaggever Daan de Geus vanaf het circuit. ,,Het is hier in een woord.. Druk! De sfeer is heel gemoedelijk. Tussen de Nederlanders onderling natuurlijk, maar ook met alle andere fans. Het is geen gespannen voetbalsfeer. Je ziet heel erg veel oranje, van shirts tot petjes en - bij de paar vrouwen die er zijn - oranje jurkjes. Ook zijn fans in een leeuwenpak, of verkleed als Elvis, natuurlijk wel de oranje variant. De blauwe Red Bull-shirtjes en petjes zijn ook erg in trek."