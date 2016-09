Perez acht plaatsen teruggezet bij GP van Singapore

Video Verstappen derde in tweede training Singapore

16 september Max Verstappen heeft vrijdag in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Singapore de derde tijd geklokt. De achttienjarige Limburger moest in de tweede sessie op het bochtige stratencircuit Nico Rosberg en Kimi Räikkönen voor zich dulden in het klassement van de beste rondetijden. Verstappen was tijdens de eerste training zelfs de snelste op de baan, waarmee de Nederlander aantoonde dat hij zondag in zijn Red Bull voor de winst kan strijden op het bochtige stratencircuit.