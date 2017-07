Poleposition voor fans van Max

Meer en meer wordt de GP van Oostenrijk een tweede thuisrace voor Max Verstappen (19). Het barst er van de kamperende Nederlanders. ,,Het is goedkoop, perfect georganiseerd en niet zo’n puinhoop als in Spa.’’

Door Arjan Schouten

Een oranje pruik, een skibril, zwarte lederhosen en afgeragde klompen. Dolf Morsink zweert er dit weekend bij. Op de camping naast de Red Bull Ring pik je de Max Verstappen-fan uit Oldenzaal er zo uit. ,,Je moet op alles voorbereid zijn hè’’, verklaart de veertiger met een hese stem, waarmee hij boven een carnavalskraker over toeters en waterscooters uit probeert te komen. ,,Een skibril, want het blijft toch Oostenrijk. En het schijnt te gaan regenen. Op klompen sta je hoog.’’

Samen met vier vrienden is hij in een oranje gespoten Volkswagenbus uit Twente komen rijden. Team Pilsmeisters, zo noemen ze zichzelf. ,,Wie als eerste een foto van ons spandoek maakt, kan 33 halve liters bier winnen. Zet dat maar in je krant’’, grinnikt Morsink, met een enorme pils in z’n hand.

Samen met duizenden landgenoten kamperen de Twentse makkers op poleposition op de ‘Camping am Red Bull Ring’, dit weekend deels omgedoopt tot Max Verstappen-camping. In september treden de Rolling Stones hier op. Dit weekeinde moeten de fans het doen met Oostenrijks beroemdste one-hit-wonder Opus (Live is Life).

Veel meer dan een groot grasveld op steenworp afstand van de Red Bull Ring in een weiland van boer Maier is de camping niet. Maar er is stroom, er zijn voldoende toiletten, schone douches en er is frühstück van 7 tot 10. ,,Hierbij vergeleken was de camping in Spa-Francorchamps vorig jaar een puinhoop’’, meent Morsink. ,,Hier is alles tot in de puntjes georganiseerd. Als je een pan moet afwassen, staat er zelfs een fles Dreft bij de wasbak. En gezellig hier, man. Ik heb de baas al gebeld dat ik nog een week blijf.’’

De campingplaats kost hem zo’n 200 euro. Drie dagen lang mag hij voor slechts 77 euro langs het circuit staan. ,,Dan heb je natuurlijk geen zitplek, maar wij zijn toch niet zo van die zitters’’, klinkt het, terwijl hij een van z’n halve liters nog eens naar zijn mond brengt. ,,Zolang we kunnen staan, blijven we staan...’’

Volgens de race-organisatie zijn er zo’n 12 á 14.000 Nederlanders afgezakt naar Stiermarken. ,,Maar liefst 5000 mensen zitten op de speciale Verstappen-tribune’’, weet Jeroen Huis in ’t Veld, van reisorganisatie Sportstadion. ,,Die was binnen 48 uur al uitverkocht.’’

Op de camping is het een rood-wit-blauw oranje zee van vlaggen, spandoeken en beschilderde campers, busjes en caravans met gele nummerborden. De geur van barbecues en bier en een kakofonie van toeters en discomuziek detoneren met de rustieke omgeving vol alpenweides, koeien en naaldbomen.

Niet zo gek dus dat nog eens zo’n 6000 à 7000 Nederlanders de voorkeur geven aan chalets of hotels. Zoals Sandra en schoondochter Lisa uit Amsterdam die met aanhang op een kwartier van het circuit slapen. ,,Onze eerste race’’, bekent Lisa. ,,We kijken altijd braaf op tv, maar wilden Max graag eens in het écht zien. Spa bleek hartstikke duur, toen vonden we dit. Geen weekendticket voor 300, maar voor 120 euro. Dan wordt het leuk, hè.’’

Voor minder geld krijg je hier heel veel meer, weet Bas van Bodegraven, die de populaire #Gomax-fanclub op Facebook beheert. ,,Op de tribune zie je zeker 75 procent van het circuit, dat is uniek. Op Spa betaal je heel veel om ze heel even te zien’’, weet hij uit ervaring. ,,Daar ben je al een vermogen kwijt voor een lauw biertje en koude friet. Hier zijn alle prijzen heel fair en als er ook maar een buitje dreigt, staan ze klaar met gratis poncho’s. Echt goud.’’

De fanclub heeft speciale vlaggen laten maken met daarop ‘Keep the Faith’. Regen is waar Van Bodegraven daarom op hoopt. ,,Liefst om vijf over twee en dat Max dan wint. Het wordt wel écht tijd voor weer iets moois na alle pech.’’

,,Tja, als die auto nu maar heel blijft’’, mijmert ook de Amsterdamse Lisa, die op voorhand al gruwelt van weer een vroege uitvalbeurt van Verstappen.

Zij heeft dan tenminste nog wat van Oostenrijk gezien. De 70 landgenoten die hier vanochtend pas om 08.00 arriveren voor een flitsbezoek kunnen dat niet zeggen. Huis in ’t Veld: ,,Die kijken hier de race en stappen om zes uur ’s avonds meteen weer de bus in voor veertien uur terug. Gelukkig ligt er heel veel Red Bull in de koelkast.’’

