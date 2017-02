Presentatie Mercedes: Hamilton maakt eerste meters in nieuwe bolide

Lewis Hamilton en Valtteri Bottas zijn de coureurs die het voor Mercedes moeten gaan doen dit seizoen. De Fin neemt voor het eerst plaats in de auto van de ploeg.



Hamilton is erg enthousiast over de nieuwe wagen. ,,Het is geweldig om te zien hoe alles perfect samenkomt'', aldus de Brit in de garage op het circuit van Silverstone. De bolide heeft nog meer kracht dan die van vorig seizoen, al kon hij dat tijdens zijn rondjes op het circuit door de weersomstandigheden nog niet echt merken.



De gloednieuwe 'Silberpfeil' voldoet aan de nieuwe reglementen in de Formule 1. De auto is door de bredere banden zelf ook wat breder, maar oogt gestroomlijnd. De bovenkant is voorzien van een vin.



Mercedes domineerde de afgelopen drie seizoenen in de koningsklasse met drie constructeurstitels en individuele wereldtitels voor Hamilton (2014 en 2015) en Nico Rosberg (2016). Hamilton rijdt komend seizoen met de Fin Valtteri Bottas als teamgenoot.