Primeur voor Bottas in Sotsji, P5 hoogst haalbare voor Verstappen

Door Rik Spekenbrink

Max Verstappen heeft wel spannender races gereden. Maar met de vijfde plek vanmiddag in de Grote Prijs van Rusland kan hij niet anders dan dik tevreden zijn.



Het was het maximaal haalbare resultaat en bovendien was finishen al een doel op zich, gezien de technische problemen bij het team van Red Bull de laatste weken. Met de tien punten die Verstappen verdient, verstevigt hij zijn vijfde plaats in het klassement.



De winst ging verrassend naar Valtteri Bottas. Het is de eerste zege voor de Fin, die sinds dit seizoen bij Mercedes rijdt. Bottas snelde in de eerste 1000 meter na de start de Ferrari's van Kimi Räikkönen en Sebastian Vettel voorbij en bouwde snel een comfortabele marge op.



Zo nu en dan kwam Vettel dichterbij, maar hij kreeg de Fin pas twee rondes voor het einde echt binnen schootsafstand. Dat was te laat. Wel loopt de Duitser uit in de strijd om het kampioenschap, want Lewis Hamilton kende een slecht weekend en kwam niet verder dan P4.



Verstappen kende een zeer onrustige aanloop naar de race. Uit de data bleek gisteravond dat er in de kwalificatie die middag een probleem was met de downforce. Een onderdeel was afgebroken, een houten vloer zat los. Uiteindelijk deed ook de motor het niet meer en moest die worden vervangen.



Daar kwam nog een dubbele wissel van een lekkende waterpomp overheen. Een uur voor de start van de wedstrijd werd die uiteindelijk dicht gekit, een nieuwe pomp plaatsen zou te veel tijd hebben gekost. ,,We zien wel hoe lang we het volhouden", zei Verstappen kort voor de start.



Hoge verwachtingen van de Russische Grand Prix had hij op voorhand al niet. Het snelle circuit met de lange rechte stukken ligt de Red Bull niet, nog los van de haperende techniek van afgelopen weken. Maar de start van Verstappen was weer goed. Na twee bochten had hij de Williams van Felipe Massa en teamgenoot Daniël Ricciardo al te pakken en lag hij vijfde. De Australiër viel daarna snel uit met een oververhitte achterrem, het zoveelste bewijs van de problemen bij Red Bull.



Verstappen reed een eenzame wedstrijd. Lewis Hamilton, die vierde lag, was snel uit zicht. En van Massa, Hülkenberg en later Pérez achter zich, had de Nederlander niets te duchten. Hij behield zijn vijfde plek na de bandenwissel en reed verder een race in niemandsland. Het zal Verstappen voor één keer niet zo veel uitmaken.